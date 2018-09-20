«Динамо» М — СКА: Ерёменко пропустил три шайбы за восемь минут и был заменён

На 9-й минуте первого периода матча московского «Динамо» и петербургского СКА команда хозяев заменила голкипера Александра Ерёменко, пропустившего три шайбы после семи бросков. Место в воротах команды Владимира Воробьёва занял голкипер Иван Бочаров.



В матче продолжается первый период, счёт 3:0 в пользу подопечных Ильи Воробьёва. В составе петербургского клуба заброшенными шайбами сумели отметиться Патрик Херсли, Виктор Тихонов и Александр Барабанов. Московский коллектив пропустил при игре в меньшинстве, большинстве и равных составах.

Посмотреть видео третьей заброшенной шайбы «армейцев» также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.