Шмальц: броски Саада с пятака не самые сильные, но он успевает к свободной шайбе

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Ник Шмальц поделился мнением о сильных сторонах своего партнёра по команде, форварда Брэндона Саада. Напомним, Саада выменяли у «Коламбуса» на Артемия Панарина.



«Саад — один из лучших по контролю шайбы. У него хорошие руки, его сложно убрать с пятачка, и он умеет бросать оттуда. Наверное, это не самые сильные броски, но он хорошо использует клюшку и успевает к свободным шайбам. Если в тройке есть такой игрок, надо бросать по воротам, чтобы он играл на добивании. Надеюсь, мы сможем воспользоваться этим. Мы всегда знаем, где он находится», — приводит слова Шмальца официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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