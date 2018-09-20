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«Динамо» потерпело крупное поражение от СКА в Москве

«Динамо» потерпело крупное поражение от СКА в Москве
Хоккей / КХЛ

Московское «Динамо» на домашней площадке не сумело ничего противопоставить петербургскому СКА, встреча завершилась со счётом 0:4. Подопечные Ильи Воробьёва продлили свою победную серию до пяти матчей.

СКА получил решающее преимущество за первые восемь минут игры — авторами трёх заброшенных шайб стали Патрик Херсли, Виктор Тихонов и Александр Барабанов. После третьего гола тренерский штаб «Динамо» заменил голкипера Александра Ерёменко на Ивана Бочарова. В третьем периоде «армейцы» увеличили преимущество, точным броском сумел отметиться Алексей Кручинин, забивший первый гол за петербургскую команду. Сухой матч провёл голкипер СКА Игорь Шестёркин.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 сентября 2018, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
0 : 4
0:3, 0:0, 0:1
СКА
Санкт-Петербург
0:1 – Херсли (Дацюк, Гусев) – 04:26 (5x4), 0:2 – Тихонов (Барабанов, Зуб) – 05:49 (4x5), 0:3 – Барабанов (Кузьменко, Земчёнок) – 08:03 (5x5), 0:4 – Кручинин (Коскиранта, Плотников) – 46:14 (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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