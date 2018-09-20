«Динамо» потерпело крупное поражение от СКА в Москве

Московское «Динамо» на домашней площадке не сумело ничего противопоставить петербургскому СКА, встреча завершилась со счётом 0:4. Подопечные Ильи Воробьёва продлили свою победную серию до пяти матчей.



СКА получил решающее преимущество за первые восемь минут игры — авторами трёх заброшенных шайб стали Патрик Херсли, Виктор Тихонов и Александр Барабанов. После третьего гола тренерский штаб «Динамо» заменил голкипера Александра Ерёменко на Ивана Бочарова. В третьем периоде «армейцы» увеличили преимущество, точным броском сумел отметиться Алексей Кручинин, забивший первый гол за петербургскую команду. Сухой матч провёл голкипер СКА Игорь Шестёркин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19