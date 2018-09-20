Тютин — о работе скаутом «Коламбуса»: главному меня учить уже не надо

Вошедший в скаутский штаб «Коламбус Блю Джекетс» Фёдор Тютин рассказал о своих новых обязанностях.



«Думаю, что самому главному меня учить уже не надо. Как-никак всю жизнь хоккею посвятил. Самое главное — понять саму суть обязанностей скаута, сам процесс их каждодневной работы. Для этого я сюда и прилетел. Буквально сегодня мне вручили клубный компьютер. Пока мне кажется, что это и будет для меня самым сложным — научиться, как пользоваться этим компьютером, что и как туда вводить. Существует ведь целая система, как это делается. Сейчас как раз и пытаюсь вникнуть в детали. А уж с тем, как следить за игроками и что подмечать, думаю, у меня проблем не будет», — цитирует Тютина официальный сайт лиги.

Фёдор Тютин вошёл в скаутский штаб «Коламбуса»