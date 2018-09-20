Барабанов: СКА старался играть против Шипачёва пожёстче

Нападающий СКА Александр Барабанов поделился эмоциями от игры с «Динамо» (4:0).



«Получилось в начале забить быстрые голы. Во втором периоде мы немного расслабились. Хорошо, что Шестёркин нас подтащил. Не сказал бы, что «Динамо» играло слабо, просто мы здорово сыграли в атаке. Партнёры всё для меня сделали, оставалось просто попасть в пустые ворота.



Хочется играть все матчи. С Вадимом Шипачёвым пообщаться не успел, только перекинулся парой фраз на разминке. Со стороны мне игра понравилась, шайбу держит, отдаёт классные передачи. Мы старались играть против него пожёстче.



Естественно, мы настраивались на матч. Но во втором периоде в своей зоне мы сыграли слабовато. Здорово, что выстояли. Есть у нас ошибки, есть над чем работать. Мы можем играть лучше, просто вратари выручают. За местом «Динамо» в турнирной таблице не слежу, удаляю внимание нашей команде. Не слышал, что с трибун кричали «Воробьёв, уходи!» — передаёт слова Барабанова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Динамо» опустилось на дно. СКА всё сделал красиво Месть Шипачёва не удалась.