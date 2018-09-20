Сидляров: со следующей игры «Динамо» начнёт выигрывать, нам некуда деваться

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Сидляров подвёл итоги проигранной домашней встречи с петербургским СКА (0:4). «Динамо» опустилось на последнюю строчку Запада.



«Первый период у нас не получился. Пропустили в меньшинстве, хотя всё разбирали, всё смотрели. А второй гол… В большинстве должны мы забивать, а забили нам. Потом старались выправить игру, но получилось, как получилось.



Турнирное положение? Ещё не видел, ещё не смотрел, но будем Минск обыгрывать. Куда деваться? Со следующей игры нужно начинать выигрывать, будем бороться. Думаю, что всё придёт.



Атмосфера в команде? Да хорошая атмосфера, никаких проблем нет. Всё хорошо, все со всеми общаются», — передаёт слова Сидлярова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Динамо» опустилось на дно. СКА всё сделал красиво Месть Шипачёва не удалась.