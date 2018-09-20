Квартальнов: «Локомотив» немного лихорадит под давлением, у нас молодая команда

Главный тренер ярославского «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над подмосковным «Витязем» (4:3):



«Хорошо удался второй период. Молодые ребята здорово реализовали свои моменты. Третий период проверил нас на прочность. Мощно играл «Витязь», но Салак дал нам шанс, особенно в концовке. Нам надо учиться играть такие матчи, быть системными, но, конечно, соперник не даёт это сделать.



Почему все периоды получились разными по содержанию? У нас молодая команда. Где-то нас немного лихорадит, но сегодня молодые хорошо сыграли. Надо учиться делать некоторые вещи под таким давлением.



Занервничала ли команда после третьей пропущенной шайбы? Я думаю, это произошло раньше гола. Артёма Ильенко можно поругать за удаление, но идёт такой накал, где-то не разобрался. У нас сегодня было очень много меньшинства, из-за этого на многих нагрузка была разная.



Будет ли звено Иванов — Коваленко — Юртайкин играть в матче со СКА? Очень здорово, что молодые ребята так играют, забивают, но пока ничего не могу сказать. Что Салак эмоционально высказывал судьям после игры? Я уже ушёл и не видел этого момента, но в любом случае мы должны держать свои эмоции», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Никулин.

Дубль Коваленко помог «Локомотиву» обыграть «Витязь»