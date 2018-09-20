Дубль Коваленко помог «Локомотиву» обыграть «Витязь»

Ярославский «Локомотив» на домашней арене взял верх в игре с подмосковным «Витязем», матч закончился со счётом 4:3. Подопечные Дмитрия Квартальнова одержали победу в шести последних встречах из семи.



После первого периода в счёте лидировали гости — на голы Никиты Комарова и Дениса Кокарева хозяева отметили только заброшенной шайбой Георгия Иванова. Во втором периоде «Локомотив» сумел сравнять счёт и выйти вперёд благодаря точным броскам Егор Аверина и Николая Коваленко. В третьей 20-минутке Коваленко забросил ещё одну шайбу, на что «Витязь» ответил только голом Геннадия Столярова.

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