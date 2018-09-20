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Дубль Коваленко помог «Локомотиву» обыграть «Витязь»

Дубль Коваленко помог «Локомотиву» обыграть «Витязь»
Хоккей / КХЛ

Ярославский «Локомотив» на домашней арене взял верх в игре с подмосковным «Витязем», матч закончился со счётом 4:3. Подопечные Дмитрия Квартальнова одержали победу в шести последних встречах из семи.

После первого периода в счёте лидировали гости — на голы Никиты Комарова и Дениса Кокарева хозяева отметили только заброшенной шайбой Георгия Иванова. Во втором периоде «Локомотив» сумел сравнять счёт и выйти вперёд благодаря точным броскам Егор Аверина и Николая Коваленко. В третьей 20-минутке Коваленко забросил ещё одну шайбу, на что «Витязь» ответил только голом Геннадия Столярова.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 сентября 2018, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
4 : 3
1:2, 2:0, 1:1
Витязь
Московская область
0:1 – Комаров (Мозик, Аалтонен) – 06:13 (5x4), 1:1 – Иванов (Кутузов, Юртайкин) – 07:52 (5x5), 1:2 – Кокарев (Столяров) – 14:19 (5x5), 2:2 – Аверин (Елесин, Санников) – 24:52 (5x5), 3:2 – Коваленко (Иванов) – 25:22 (5x5), 4:2 – Коваленко (Иванов, Кутузов) – 46:21 (5x5), 4:3 – Столяров (Евсеенков, Макеев) – 50:35 (5x5)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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