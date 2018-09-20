Кручинин: нападающие должны забивать, с нулём очков было тяжеловато на душе

Нападающий СКА Алексей Кручинин подвёл итоги матча с московским «Динамо» (4:0).



«Первая шайба за СКА? Позавчера была первая. Но не засчитали… Был хороший момент, закрыл глаза и бросил, попал наконец-то. Когда смотришь — не попадаешь, а когда с закрытыми глазами — везёт и забиваешь. Стало легче. Но главное, чтобы команда побеждала. Нападающие должны забивать голы, когда у тебя ноль очков, немного тяжеловато на душе. Старался не обращать внимания.



Как игралось с Плотниковым и Коскирантой? Не назвал бы их силовиками. Умеют играть в атаке и в обороне, в меньшинстве. В разный хоккей. Ребята физически очень сильные, поэтому с ними здорово играется. Те функции, которые я не могу выполнить, они выполняют. Мне, соответственно, легче, потому что я играю в свой хоккей. Они мне помогают, а я стараюсь помогать им.



Как меня называют в команде? Мини-бульдозер. Мини — потому что маленький.



Как игра «Трактора»? Я вчера ездил на матч. Тяжеловато смотреть… Разговаривал с ребятами, поддержал их. Пока не получается, но в прошлом сезоне было четыре победы в 13 матчах», — передаёт слова Кручинина корреспондент «Чемпионата» Роман Тузов.

«Динамо» опустилось на дно. СКА всё сделал красиво Месть Шипачёва не удалась.