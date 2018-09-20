Форвард Макс Доми дисквалифицирован на остаток «предсезонки»

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Макс Доми пропустит оставшиеся предсезонные матчи из-за дисквалификации, информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Форвард наказан за свои действия в предсезонном матче с «Флоридой Пантерз». В самом начале третьего периода на льду произошла драка с участием Макса Доми и защитника Аарона Экблада. Игрок «Пантерз» на борту попытался отнять шайбу у Доми, после чего форвард «Монреаля» решил разобраться с обидчиком. Несмотря на явное нежелание вступать в потасовку Экблада, Доми нанёс несколько ударов по лицу соперника. Он разбил Экбладу лицо, после чего был досрочно отправлен судьями в раздевалку.

Видео момента можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.