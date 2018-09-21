Бурмистров: все знают, с каким настроем «Нефтехимик» выходит играть с нами

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» пообещал изменить тенденцию последних встреч с нижнекамской командой.

«Как чувствую себя во втором звене? Набираю форму, начинаю лучше чувствовать себя в игре. И с тем, и с другим звеном делаем всё, чтобы набирать очки. Просто сейчас пошло.

Игра с «Нефтехимиком»? С «Нефтехимиком» никогда не бывает простых игр. Все знают, с каким настроем они выходят играть с нами, как мы против них играем. Это татарстанское дерби будет. В последних играх они были сильнее? Значит, будем менять эту тенденцию», — цитирует Бурмистрова официальный сайт клуба.

Матч состоится сегодня, 21 сентября, в Нижнекамске. Начало встречи — в 19:00 мск.