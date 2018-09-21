Верстиг: Панарин — очень талантливый хоккеист. Кейн великолепно понимал его

Нападающий «Авангарда» Крис Верстиг поделился мнением о распавшейся связке Артемия Панарина и Патрика Кейна, которые прекрасно взаимодействовали в «Чикаго Блэкхоукс». «Чикаго» является для Криса не чужим клубом, в его составе он дважды выигрывал Кубок Стэнли.

«Панарин — очень талантливый и умный хоккеист, он создаёт множество моментов. Кейн великолепно понимал его, находил его передачами в тех местах, где соперник не имел шанса помешать, накрыть. Это был динамичный дуэт, очень динамичный.

Артемий хочет уйти из «Коламбуса»? Не могу тут ничего сказать. Мало знаю об этом. Ясно лишь то, что, если Артемий станет свободным агентом, сможет делать то, что захочет. Панарин говорит, что у игрока мало шансов выбрать себе клуб? Да, это правда. У меня в карьере тоже были такие моменты, а Панарин — суперзвезда, он хочет выбирать сам», — сказал Верстиг в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.