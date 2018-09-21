Торнтон: я не собираюсь менять свою игру, пусть попробуют меня остановить

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон поделился ожиданиями от предстоящего сезона Национальной хоккейной лиги.

«Наша команда может рассчитывать на успех в каждом сезоне. Таким был наш настрой в течение последних 15 лет. И мы очень рады, что к нам присоединился Эрик Карлссон. Этому рады и наши болельщики. У нас определённо есть очень хороший шанс победить.



Если честно, в последние годы физическая нагрузка на меня была не очень большой, так что я чувствую себя хорошо. Психологически я готов играть. Я упорно тренировался, у нас в составе великолепные хоккеисты. Я не вижу причин, которые могут помешать мне и команде провести отличный сезон. Изменить стиль игры? Я стараюсь навязать свои условия сопернику. Я не буду ничего менять в своей игре. Пусть они попробуют остановить меня.



Все приходят на тренировки с огромным удовольствием. Поэтому мы добиваемся успеха. Я понимаю, что мы ещё ни разу не завоёвывали Кубка Стэнли, но кое-чего мы всё-таки добились. Мы смогли создать хорошую атмосферу в команде, мы работаем, выкладываемся по полной, выполняем свою работу и получаем от этого удовольствие. И мы понимаем, что это очень важно», – цитирует Торнтона официальный сайт лиги.