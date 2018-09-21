Светлов: «Адмирал» был невнимателен, не хватило моральной собранности

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал поражение от Слована (4:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Не совсем у нас получилось, как мы хотели. Начали неплохо, у нас два раза было преимущество в две шайбы. Сегодня не было стопроцентной собранности, были небольшие недоработки, были немного невнимательны, получили на контратаке несколько голов, которые не хотелось получать. Соперник очень хорошо воспользовался дальними бросками, пару ошибок при смене было.

В целом ребята работали, играли, но чего-то не хватило. Может быть, той моральной собранности, концентрации, тонкостей и нюансов, которые не позволили показать более удачную игру», — цитирует Светлова официальный сайт клуба.