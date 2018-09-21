Полак — о дебюте: я приехал в «Адмирал» побеждать, первую игру провалил

Нападающий «Адмирала» Войтех Полак прокомментировал поражение от Слована (4:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Эта игра стала первой для форварда в приморском клубе.

«Атмосфера была хорошая, болельщики очень нас гнали вперед. Начали хорошо, а потом не знаю, что случилось… Вели 2:0, потом 3:1 – в таких случаях нужно набирать два очка, а не проигрывать.

Есть ли у меня какие-то личные счеты со «Слованом»? Концентрировался только на себе, хотел больше помогать команде. Это был первый матч, но сейчас нужно готовиться к следующей игре. Эту как я, так и команда провалила. Нужно выигрывать. Мне нравятся победы, и именно за этим я сюда приехал.

Коллектив очень хороший, мне нравится здесь. Нужно чуть-чуть поработать над большинством, потому что нужно больше забивать. Коллектив отличный, болельщики хорошие, победы придут», — цитирует Полака официальный сайт клуба.