Кулёмин на один день сменил профессию в рамках проекта «Испытано на себе!»

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Кулёмин на один день отправился на металлургический комбинат, где был принят в работники предприятия в должности «подручный сталевара» и отработал целую смену на производстве.

Его наставник – мастер производственного участка ККЦ Артём Рунов – на один день вошёл в состав магнитогорского «Металлурга» и провёл полный тренировочный цикл с мастерами ледовых баталий.

Видео можно посмотреть на канале «Металлурга» в Youtube.

«Металлург» поблагодарил Николая за отзывчивость и искреннее желание участия в проекте и пожелал игроку крепкого здоровья и скорейшего выздоровления!

Николай Кулёмин сменил профессию Фото: Официальный сайт «Металлурга»

В настоящий момент Кулёмин продолжает восстановление после перелома руки, полученного в матче регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Сочи» (2:1).