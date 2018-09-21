«Нефтехимик» — «Ак Барс»: Клинкхаммер и Малыхин не попали в состав гостей

«Нефтехимик» и «Ак Барс» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в своих «твиттерах». Встреча между двумя представителями Татарстана состоится в Нижнекамске сегодня, 21 сентября, и начнётся в 19:00 мск.
Отметим, что в составе хозяев дебютный матч в сезоне проводит чешский нападающий Андрей Нестрашил, который пропустил стартовый отрезок регулярного чемпионата из-за травмы.
«Нефтехимик»:
Ежов (Коротаев);
Сергеев — Полашек, Пуустинен — Руохомаа — Няттинен;
Огурцов — Брынцев, Галимов — Нестрашил — Порядин;
Шарипзянов — Волгин, Здунов — Якимов — Хайруллин;
Семёнов, Шафигуллин; Михнов — Куликов — Аркалов.
«Ак Барс»:
Подъяпольский (Гарипов);
Яруллин – Марков, Секач – Ландер – Азеведу;
Батыршин – Абросимов, Зарипов – Бурмистров – Галиев;
Педан – Постма, Лукоянов – Михеев – Потапов;
Лямкин, Глухов – Ткачёв – Кара.