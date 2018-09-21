«Нефтехимик» — «Ак Барс»: Клинкхаммер и Малыхин не попали в состав гостей

«Нефтехимик» и «Ак Барс» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в своих «твиттерах». Встреча между двумя представителями Татарстана состоится в Нижнекамске сегодня, 21 сентября, и начнётся в 19:00 мск.

Отметим, что в составе хозяев дебютный матч в сезоне проводит чешский нападающий Андрей Нестрашил, который пропустил стартовый отрезок регулярного чемпионата из-за травмы.

«Нефтехимик»:



Ежов (Коротаев);

Сергеев — Полашек, Пуустинен — Руохомаа — Няттинен;

Огурцов — Брынцев, Галимов — Нестрашил — Порядин;

Шарипзянов — Волгин, Здунов — Якимов — Хайруллин;

Семёнов, Шафигуллин; Михнов — Куликов — Аркалов.



«Ак Барс»:



Подъяпольский (Гарипов);

Яруллин – Марков, Секач – Ландер – Азеведу;

Батыршин – Абросимов, Зарипов – Бурмистров – Галиев;

Педан – Постма, Лукоянов – Михеев – Потапов;

Лямкин, Глухов – Ткачёв – Кара.