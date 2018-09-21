Сергей Мозякин набрал 800-е очко в КХЛ

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин отметился голевой передачей в ходе первого периода игры регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Торпедо».



37-летний форвард поучаствовал в голе Виктора Антипина, реализовавшего численное преимущество. Таким образом, Мозякин набрал 800-е очко в КХЛ.

Видео гола магнитогорского клуба в ворота нижегородцев можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



На счету уроженца Ярославля 674 матча в турнире в составе «Атланта» и «Магнитки», в которых он забросил 368 шайб и отдал 432 результативные передачи.

В настоящий момент дружина Йозефа Яндача занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Магнитка» набрала 10 очков в девяти матчах.