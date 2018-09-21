Дубль Веряева помог «Торпедо» обыграть «Металлург» в Нижнем Новгороде

«Торпедо» обыграло магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Дэвида Немировски.



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Хозяева открыли счёт на 3-й минуте после результативного броска в исполнении Данила Веряева, но гости сумели восстановить равновесие благодаря голу Виктора Антипина в большинстве. Во втором игровом отрезке на голы Веряева, оформившего дубль, и Дениса Паршина «Магнитка» ответила шайбой Денниса Расмуссена. В третьем периоде команды не смогли порадовать болельщиков результативными бросками.



«Торпедо» провело девятый матч и набрало 12 очков, на счету подопечных Йозефа Яндача 10 очков по итогам девяти игр регулярного чемпионата.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.