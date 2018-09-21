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Дубль Веряева помог «Торпедо» обыграть «Металлург» в Нижнем Новгороде

Дубль Веряева помог «Торпедо» обыграть «Металлург» в Нижнем Новгороде
Хоккей / КХЛ

«Торпедо» обыграло магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Дэвида Немировски.

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Хозяева открыли счёт на 3-й минуте после результативного броска в исполнении Данила Веряева, но гости сумели восстановить равновесие благодаря голу Виктора Антипина в большинстве. Во втором игровом отрезке на голы Веряева, оформившего дубль, и Дениса Паршина «Магнитка» ответила шайбой Денниса Расмуссена. В третьем периоде команды не смогли порадовать болельщиков результативными бросками.

«Торпедо» провело девятый матч и набрало 12 очков, на счету подопечных Йозефа Яндача 10 очков по итогам девяти игр регулярного чемпионата.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 сентября 2018, пятница. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
3 : 2
1:1, 2:1, 0:0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 – Веряев (Ураков) – 02:17 (5x5), 1:1 – Антипин (Мозякин, Эллисон) – 09:18 (5x4), 2:1 – Веряев (Жафяров) – 26:53 (5x5), 2:2 – Расмуссен (Антипин) – 27:50 (5x5), 3:2 – Паршин (Галузин, Хольм) – 28:15 (5x5)
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