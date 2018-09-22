М. Воробьёв: не стал бы говорить о попадании в основу «Филадельфии»

Нападающий системы «Филадельфии Флайерз» Михаил Воробьёв поделился мнением о шансах на попадание в основную команду.



«Очень нравится, как со мной здесь работают. Тренеры с удовольствием остаются со мной после тренировок, если прошу поработать над вбрасыванием или бросками, подсказывают нюансы, которых я раньше не знал.



Я бы не стал говорить, что попал в команду. Предсезонные матчи — это еще не чемпионат. Я пока не очень говорю по-английски, но ребята вокруг стараются быть терпеливыми. Тот же Клод всегда подсказывает, готов объяснить любые нюансы. Приятно, когда вокруг такие мастера, к тому же они относятся к тебе по-простому», — цитирует форварда официальный сайт НХЛ.



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