Тарасов: в московском «Динамо» много мастеров, важно делать свою работу

Нападающий московского «Динамо» Даниил Тарасов рассказал об опыте выступлений в Северной Америке.



«Мне за океаном пришлось взрослеть и как игроку, и как человеку. В 17 лет я принял решение улететь. И не жалею об этом. Хотя жил там один. Зато ничто не отвлекало от хоккея. Самое полезное качество, которое я там приобрел, — профессионализм. Подход к себе, к делу… И к телу тоже — что ты ешь, как работаешь, как отдыхаешь. Профессионализм это ведь не просто прийти на тренировку за полчаса, побегать на льду и уйти. Так ты ничего не добьешься. Необходим каждодневный труд. Надо приходить на тренировку первым, уходить последним, а дома смотреть видео игр.



Хотел бы чаще играть с Шипачёвым и Кагарлицким? Тут никаких проблем — тренерам виднее. Я же понимаю, что они этими переменами пытаются усилить игру в разных тройках. Мастеров у нас в команде много. Важно не с кем ты на лед выходишь, а как свою работу делаешь», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

«Динамо» опустилось на дно. СКА всё сделал красиво Месть Шипачёва не удалась.