«Салават Юлаев» — «Барыс»: в состав хозяев вернулся Кадейкин, Коледов дебютирует

Стали известны составы уфимского «Салавата Юлаева» и астанинского «Барыса» на матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют клубы в «Твиттере». В состав команды Николая Цулыгина вернулся форвард Александр Кадейкин, проводит дебютный матч защитник Павел Коледов. Встреча состоится сегодня, 22 сентября, начало — в 14:30 мск.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Назаревич — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Кугрышев;

Семёнов — Сергеев, Ткачёв — Основин — Хартикайнен;

Коледов — Терещенко, Фёдоров — Хохряков — Бурдасов;

Шэн, Ляхов, Жарков — Кадейкин — Солодухин.



«Барыс»:



Граховина (Кудрявцев);

Даллман — Блэкер, Фрэттин — Шевченко — Боченски;

Диц — Маклюков, Петерссон — Кормье — Старченко;

Семёнов — Липин, Михайлис — Гренц — Акользин;

Полохов, Сагадеев — Панюков — Гурков.