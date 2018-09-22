Стали известны составы уфимского «Салавата Юлаева» и астанинского «Барыса» на матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют клубы в «Твиттере». В состав команды Николая Цулыгина вернулся форвард Александр Кадейкин, проводит дебютный матч защитник Павел Коледов. Встреча состоится сегодня, 22 сентября, начало — в 14:30 мск.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Назаревич — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Кугрышев;
Семёнов — Сергеев, Ткачёв — Основин — Хартикайнен;
Коледов — Терещенко, Фёдоров — Хохряков — Бурдасов;
Шэн, Ляхов, Жарков — Кадейкин — Солодухин.
«Барыс»:
Граховина (Кудрявцев);
Даллман — Блэкер, Фрэттин — Шевченко — Боченски;
Диц — Маклюков, Петерссон — Кормье — Старченко;
Семёнов — Липин, Михайлис — Гренц — Акользин;
Полохов, Сагадеев — Панюков — Гурков.
«Салават Юлаев» — «Барыс»: в состав хозяев вернулся Кадейкин, Коледов дебютирует