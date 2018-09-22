Кадейкин: самочувствие после травмы в полном порядке, пропустил пару дней

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин поделился впечатлениями от матча с астанинским «Барысом» (7:3).



«Начали играть в свою игру, удерживать шайбу, создавать моменты. С первой смены удалось забить и получилось доминировать. Сегодня вышел хороший день, шайба залетала.



Первая игра после травмы? Все нормально, пропустил всего пару дней на льду, потом уже вышел. В общем, самочувствие и физическая подготовка в полном порядке», — передает слова Кадейкина корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.

«Салават» в результативном матче победил «Барыс», у Умарка — пять очков