С. Джонс: не все понимают, какую важную роль играют Панарин и Бобровский

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Сет Джонс поделился мнением о ситуации с голкипером Сергеем Бобровским и нападающим Артемием Панариным. Российские хоккеисты следующим летом могут стать неограниченно свободными агентами, их фамилии регулярно мелькают в прессе в качестве кандидатов на обмен в другие клубы.



«Готовлюсь к сезону и волнуюсь только о том, что находится в зоне моего контроля. Конечно, мы хотим, чтобы они оба оставались в команде как можно дольше. Панарин и Бобровский являются огромными частями коллектива. Не думаю, что все понимают, насколько важную роль они играют в каждом матче.



Но что уж тут поделать? Будем надеяться, что наш сезон не будет вращаться вокруг этой ситуации. Это было бы неправильно», — цитирует Джонса официальный сайт НХЛ.

«Сложно представить счастливый конец». Почему Бобровский обижен на «Коламбус» Журналист The Athletic – о том, что стоит за вызывающим заявлением Бобровского и почему Панарина манит Нью-Йорк.