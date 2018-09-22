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С. Джонс: не все понимают, какую важную роль играют Панарин и Бобровский

С. Джонс: не все понимают, какую важную роль играют Панарин и Бобровский
Хоккей / НХЛ

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Сет Джонс поделился мнением о ситуации с голкипером Сергеем Бобровским и нападающим Артемием Панариным. Российские хоккеисты следующим летом могут стать неограниченно свободными агентами, их фамилии регулярно мелькают в прессе в качестве кандидатов на обмен в другие клубы.

«Готовлюсь к сезону и волнуюсь только о том, что находится в зоне моего контроля. Конечно, мы хотим, чтобы они оба оставались в команде как можно дольше. Панарин и Бобровский являются огромными частями коллектива. Не думаю, что все понимают, насколько важную роль они играют в каждом матче.

Но что уж тут поделать? Будем надеяться, что наш сезон не будет вращаться вокруг этой ситуации. Это было бы неправильно», — цитирует Джонса официальный сайт НХЛ.

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