«Динамо» М — «Динамо» Мн: Максим Афиногенов отметился хет-триком

Нападающий московского «Динамо» Максим Афиногенов отметился тремя заброшенными шайбами в ходе игры регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо».

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39-летний хоккеист отличился в каждом из периодов, при этом он дважды реализовал численное преимущество. Для Максима этот хет-трик стал первым в КХЛ. В ходе заключительного игрового отрезка бело-голубые обыгрывают соперника со счётом 4:1.

Видео третьей заброшенной шайбы Афиногенова можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



В случае победы московские динамовцы обойдут минских одноклубников и уйдут с последнего места в турнирной таблице Западной конференции. В настоящий момент команды разделяет в табели о рангах всего одно очко.

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