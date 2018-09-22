И. Воробьёв: матч «Локомотив» — СКА — хорошая реклама для лиги

Главный тренер петербургского СКА Илья Воробьёв прокомментировал победу над ярославским «Локомотивом» (2:0).



«Большое спасибо болельщикам из Питера, которые сопровождали нас все три матча. Игра, как и ожидалось, получилась очень хорошей, большой накал, много движения, силовых приёмов. Была хорошая реклама для лиги. Во втором периоде реализовали свои моменты. «Локомотив» не сбавлял, давил, но хорошо, что выстояли. В первом периоде статистика была равная, а во втором — в пользу СКА.



Переиграли ли мы «Локомотив» тактически? Статистика ни о чём не говорит. В прошлом матче я был недоволен вторым периодом. Это хоккей.



Какой итог выездной серии? Три сухие победы, значит, неплохо завершили, работаем дальше. Какой будет график у команды до следующего матча? Завтра выходной, потом работаем», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Никулин.

«Локомотив» бросил под СКА 20-летнего вратаря. И проиграл «Армейцы» не пропускают уже больше 237 минут.