Гулявцев: некоторые игроки «Северстали» совершают очень много детских ошибок

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев подвёл итоги домашней игры с подмосковным «Витязем» (2:1).



«Получился хороший матч, на нервах. Обе команды имели хорошие моменты. Где-то нас подтащил голкипер. Хочу отметить, что у двух команд была дисциплина удалений, поэтому была динамика матча, все были в тонусе. Каждая из команд поочерёдно доминировала в атаке.



У нас что-то получалось, что-то нет, тем не менее мы выиграли. До этого было три поражения, и чисто с психологической точки зрения эти два очка были очень важны. Хочу поблагодарить команду за работу, они молодцы.



Перестановка в сочетаниях звеньев? Команда выиграла, вроде бы можно быть довольным, но ребята, которые сегодня появились, совершают ещё очень много детских ошибок. Чем быстрее они это исправят, тем будет лучше», — приводит слова тренера пресс-служба «Северстали».

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