Трубачёв: «Северсталь» не имела права проиграть третий домашний матч

Нападающий хоккейной команды «Северсталь» Юрий Трубачёв подвел итоги домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Витязем» (2:1).



«Мы не имели права проиграть третью домашнюю игру. Уже и перед болельщиками было неудобно. Хорошо, что вот так всё получилось. Команда здорово сыграла — закономерная победа.



Всегда лучше побеждать, чем проигрывать. Всё нормально, двигаемся дальше. Впереди ещё много игр. Дай бог удачно сыграть на выезде, туда отправимся в хорошем настроении. Спасибо большое болельщикам за поддержку», — приводит слова Трубачёва официальный сайт «Северстали».



«Северсталь» набрала девять очков после 10 матчей, на счету команды Валерия Белова восемь очков после десяти игр.