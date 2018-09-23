Е. Свечников: очень рад, хорошо поработал летом и хочу продолжать идти вперёд

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Евгений Свечников прокомментировал победную шайбу в контрольном матче с «Бостон Брюинз» (4:3 ОТ).

«Гленни (Люк Гленденинг. — Прим. «Чемпионата») проделал прекрасную работу в форчеке и отнял шайбу. Я просто медленно накатился на точку и ждал шайбу. Последовал великолепный пас, я бросил и попал. Очень этому рад. Я хорошо поработал летом и хочу продолжать идти вперёд. Одна из моих задач сейчас — играть агрессивно, идти в отбор и на добивание», — сказал Свечников в эфире клубного телевидения.

Видео гола также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Детройта».

Российский нападающий провёл на льду 14 минут 16 секунд, сделал один бросок и заработал две минуты штрафа.