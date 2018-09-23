Шестёркин: СКА доминировал весь матч, это одна из лучших игр, что мы провели

Голкипер СКА Игорь Шестёркин прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хороший матч. Думаю, один из лучших, что мы провели, не считая Казань. Все играли в две стороны, много бросков заблокировали, реализовали свои моменты, поэтому победили. В чём секрет моей удачной игры? В команде. Ну, трудности были, но вся команда справилась с ними. Мне приходилось только не самые сложные броски отбивать.

Ключевой момент матча? Честно говоря, не знаю. Мы весь матч доминировали. Во втором периоде нас только один раз на пересменке поймали. А так, Витя Тихонов красивый гол забил, Прохоркин тоже. Трудились-трудились и победили», — цитирует Шестёркина официальный сайт клуба.