Николаев: Ярославль — город хоккея, в два раза интереснее выигрывать

Нападающий СКА Артём Николаев прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Эмоции только положительные. Выиграли гостевую серию, все парни — красавцы. Хорошая обстановка в команде. Адаптация? Она довольно быстро прошла. Все ребята — супер: подсказывают, помогают. Где нужно – поправят, где хорошо – похвалят, где плохо – отругают. Быстро вошёл в ритм.

Отличается ли атмосфера от матчей МХЛ? Ну больше болельщиков, больше эмоций получаешь от хоккея. В МХЛ столько людей не приходит.

«Локомотив» — самая молодая команда лиги? Всё равно они боевые, кусачие. Тяжело с такими соперниками играть. Запомнился Коля Коваленко, часто вместе с ним играл. Ярославль – город хоккея. Всё ощущается. Болельщики помогают команде – в два раза интереснее выходить на лёд и выигрывать. Плохой лёд? Я не так много выходил, но за это время лёд показался нормальным. Прохладно немного было, а так всё хорошо», — цитирует Николаева официальный сайт клуба.