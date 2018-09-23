Экс-форвард семи клубов КХЛ Сергей Демагин возобновил карьеру в Казахстане

32-летний нападающий Сергей Демагин продолжит карьеру в чемпионате Казахстана. Хоккеист подписал контракт с ХК «Алматы». Отметим, минувший сезон уроженец Тольятти пропустил. В дебютном матче за новый клуб во встрече с «Арланом» Демагин отметился победным буллитом.

Опытный форвард в КХЛ выступал за такие клубы, как минское «Динамо», «Нефтехимик», «Югра», «Автомобилист» «Торпедо», «Северсталь» и «Лада. В общей сложности за девять сезонов в лиге он набрал 133 (76+57) очка в 330 матчах.

Напомним, Демагин защищал цвета сборной Беларуси на пяти чемпионатах мира, где набрал 7 (6+1) очков в 26 играх. Также в активе Сергея выступление за национальную команду на Олимпийских играх в Ванкувере.