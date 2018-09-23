Агент Павелски — о новом контракте с «Сан-Хосе»: переговоров практически не было

Агент капитана «Сан-Хосе Шаркс» Джо Павелски Дэн Плант заявил об отсутствии прогресса в вопросе подписания нового контракта.

«Поскольку разговоров о подписании нового контракта практически не было, я бы охарактеризовал нынешнюю ситуацию словом «тепловато» или, что лучше, «прохладно». Их действительно почти не было, поэтому правильное слово здесь «отсутствие». Джо хотел бы остаться в команде. Мы с генеральным менеджером клуба Дагом Уилсоном хорошо знаем друг друга, мы давно работали вместе и заключили немало сделок. Но пока не было ничего, что дало бы мне представление, как будут развиваться дела дальше», – цитирует Планта The Score.

Летом следующего года 34-летний Павелски может стать неограниченно свободным агентом. По текущему пятилетнему соглашению с клубом его годовая зарплата составляет $ 6 млн. 1 июля 2018 года «Шаркс» получили право подписать с игроком новый контракт.