Евгений Грачёв подписал однолетний контракт с «Автомобилистом»

«Автомобилист» подписал двусторонний контракт сроком на один год с центральным нападающим Евгением Грачёвым, сообщает официальный сайт екатеринбургского клуба.



28-летний воспитанник ярославского «Локомотива» в 2008 году отправился в Северную Америку, где выступал в Хоккейной лиге Онтарио за «Брэмптон Баттальон», в АХЛ – за «Хартфорд» и «Коннектикут». Кроме того, Евгений провёл 34 матча в регулярном чемпионате НХЛ в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Сент-Луис Блюз».



В 2013 году Грачёв Евгений вернулся в Россию и выступал за «Адмирал», «Локомотив», «Амур». Последние два сезона нападающий провёл в нижегородском «Торпедо». В КХЛ форвард сыграл 272 матча, набрав 61 (24+39) очко.



Грачёв является серебряным призёром юниорского чемпионата мира–2008 и бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира–2009.

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