Юшкевич: ЦСКА не выиграл ни одного домашнего матча, мотивацию искать не придётся

Старший тренер ЦСКА Дмитрий Юшкевич подвёл итоги выездной серии команды. В дальневосточном турне «армейцы» обыграли «Адмирал» (4:3 ОТ), «Куньлунь» (3:0) и «Амур» (4:0).

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«Не думаю, что стоит сравнивать прошлогоднюю серию и нынешнюю. Немного разные ситуации. Начнём с того, что хорошо проехать дальневосточную серию и взять сто процентов очков – это очень тяжело, потому что команды, играющие на Востоке, пользуются преимуществом своих полей, и делают это успешно.



Кроме того, из-за акклиматизации и разницы во времени с каждой игрой становится всё труднее и труднее собраться. Это сильно сказывается. Перед выездом мы уступили в двух домашних играх, и команде нужно было реабилитироваться, поэтому парни выходили в каждом матче и выполняли установки тренерского штаба. Они понимают, что проигрывать две игры недопустимо.



Матчи с ХК «Сочи» и «Спартаком»? Игра с черноморцами – первая после поездки. Не надо забывать, что мы не выиграли ни одного матча дома, поэтому лишнюю мотивацию искать не придётся. Что говорить про «Спартак»? Это дерби, тут комментировать нечего», — приводит слова Юшкевича официальный сайт «армейцев».