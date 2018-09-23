С. Джонс: в 4-м матче серии с «Вашингтоном» «Коламбус» просто-напросто обделался

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Сет Джонс вспомнил перипетии четвертьфинальной серии Восточной конференции Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз», которая состоялась в прошлом сезоне. Подопечные Джона Тортореллы уступили будущему триумфатору турнира со счётом 2-4, выиграв два первых матча в столице США.

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«Я не пересматривал игры серии с «Вашингтоном». Через такое тоже надо пройти, эту боль надо испытать. Никто не думал, что мы поведём в серии 2-0. Если честно, «Коламбус», наверное, и сам был шокирован таким развитием событий. Затем мы проиграли в овертайме третий матч, а в четвёртом просто-напросто обделались.



Думаю, что четвёртая игра была самой главной в серии. Надо было выходить и выигрывать. К сожалению, соперник перехватил инициативу, а мы проиграли пятый матч в овертайме, и после этого выбраться уже не сумели. Надо извлечь из этого опыт. Команда обязана это сделать, потому что выбора просто нет», — цитирует Джонса официальный сайт НХЛ.