Малкин: «Питтсбург» поддерживает Салливана, но ему приходится нелегко

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поддержал наставника команды Майка Салливана, который несколько дней назад потерял отца. По этой причине специалист покидал расположение клуба.



«Последние дни прошли для команды под знаком скорби. Мы сосредоточились и сплотились для того, чтобы поддержать наставника. Салливан – невероятный человек. Тренер переживает непростое время, но команда всегда рядом и поддерживает его, хотя Майку приходится нелегко», — цитирует Малкина официальный сайт НХЛ.



Салливан занял пост наставника «пингвинов» в декабре 2015 года. Под его руководством клуб из штата Пенсильвания завоевал Кубок Стэнли в 2016 и 2017 годах. В прошлом сезоне «Питтсбург» добрался до второго раунда плей-офф, где уступил в шести матчах будущему триумфатору – «Вашингтон Кэпиталз».

Наставник «Питтсбурга» Салливан покинул расположение клуба из-за смерти отца