Педан: требования Билялетдинова знал ещё до приезда в Казань

Защитник «Ак Барса» Андрей Педан прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (2:1) и отметил, что у него прекрасные одноклубники.



«Мы медленно начали. Прибавили во втором периоде, реализовали моменты. Потом была уже совсем другая игра, после забитых голов стало легче. Так всегда бывает, это придаёт эмоций. Игра складывалась в нашу пользу.



Я играл в Нижнекамске в первый раз, но ребята говорили, что «Нефтехимик» действует очень активно. Все знали, но не получилось с самого начала. Нам пришлось изменить свою игру, и это дало плоды.



Понял ли я требования наставника? Главное, чтобы команда выигрывала. Требования тренера я знал ещё до приезда в Казань. А так у меня классные партнёры, которым я благодарен», — цитирует игрока официальный сайт «Ак Барса».

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