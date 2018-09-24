Экс-фовард минского «Динамо» Джек Скилле не прошёл просмотр в «Оттаве»

Американский нападающий Джек Скилле не прошёл просмотр в клубе Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз», сообщает официальный сайт канадской команды.



«Оттава» сократила численность состава в тренировочном лагере и сообщила о прекращении сотрудничества с 31-летним хоккеистом, который ранее заключил пробный контракт.



Американец имеет богатый опыт выступления в Национальной хоккейной лиге – он провёл 368 матчей, играя за такие клубы, как «Чикаго Блэкхоукс», «Флорида Пантерз», «Коламбус Блю Джекетс», «Колорадо Эвеланш» и «Ванкувер Кэнакс».



В предыдущем сезоне Скилле защищал цвета минского «Динамо». Спортсмен провёл 41 матч в Континентальной хоккейной лиге, забросил 11 шайб и отдал 14 результативных передач при показателе полезности «-8» и 68 минутах штрафного времени. Зимой 2018 года хоккеист изъявил желание начать новый сезон в столице Беларуси.

Экс-форвард минского «Динамо» Скилле заключил пробный контракт с «Оттавой»