«Сибирь» внесла в список отказов форварда Сергея Барбашева

«Сибирь» внесла в список отказов нападающего Сергея Барбашева, информирует пресс-служба новосибирского клуба.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

26-летний форвард провёл за «Сибирь» 14 матчей, в которых не отметился заброшенными шайбами и сделал лишь одну результативную передачу.



Барбашев выступает в КХЛ с сезона-2010/11. Он защищал цвета таких команд, как ЦСКА и «Адмирал». Сергей провёл 210 матчей в турнире, забросил 14 шайб и отдал 21 результативную передачу при показателе полезности «-8» и 67 минутах штрафного времени.

Подопечные Александра Андриевского после девяти матчей занимают последнее место в лиге, не имея на своём счету очков. Сегодня, 24 сентября, новосибирская команда проведёт выездной матч с «Ак Барсом».