Массажист «Авангарда»: Хартли – лучший тренер, который встретился на моём пути

Массажист «Авангарда» Владимир Иванов, который работает в команде около 30 лет, высоко оценил тренерские и человеческие качества наставника клуба Боба Хартли.



«Хартли — симбиоз лучших тренерских качеств: умный, хитрый, знающий своё дело. Постоянно заражает ребят энергией – хотя возраст у него совсем не юный. Очень общительный человек, но при этом требовательный. Хартли старается всё время контролировать, чем занимаются его подчиненные. Вот и к нам постоянно заглядывает: что делаем да как.



При этом это очень позитивный человек: подойдёт, обнимет, по плечу похлопает. Он мне уже и прозвище успел дать – «Папа Медведь». Считаю, это лучший специалист, который пока встретился мне на пути», — цитирует Иванова официальный сайт КХЛ.



В настоящий момент омская команда занимает второе место на Восточке. «Ястребы» выиграли восемь матчей из девяти, уступив только магнитогорскому «Металлургу» (0:1).

«Путь в неизвестность я уже прошёл». Бобков не спешит в НХЛ Зато он самый крутой вратарь КХЛ.