Билялетдинов: решили сыграть с «Сибирью» без Зарипова и Бурмистрова

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал подробности о выборе игроков на матч с «Сибирью», который состоится сегодня, 24 сентября.



«У нас была возможность поработать над нашими недостатками, что мы и сделали. Считаю, что смогли с толком провести эти дни. Мы знаем, в чём нужно прибавлять и планомерно работаем в этом направлении.



На утреннюю раскатку не выходили Александр Бурмистров и Данис Зарипов. Мы приняли такое решение. У нас достаточно центральных нападающих, и нам надо дать всем возможность сыграть. Поэтому проводим плановую ротацию, и Бурмистров сегодня не примет участие в матче. Что касается Даниса Зарипова, мы дали ему немного передохнуть.



В матче с «Сибирью» мы вернемся к сочетанию Клинкхаммер – Малыхин – Кара, которое неплохо показывало себя и на предсезонных турнирах, и на старте чемпионата. Из-за небольшого повреждения Клинкхаммера мы вынуждены были на несколько матчей искать другие сочетания. Со Станиславом Галиевым сыграют Владимир Ткачев и Михаил Глухов. Михаил восстановился после травмы, неплохо провел игру в Нижнекамске. Он по-хорошему заряжен, поэтому нам интересно будет посмотреть на него в этом сочетании», — цитирует тренера официальный сайт клуба.



«Сибирь» обыграет чемпиона, иначе будет полный провал. Интриги дня КХЛ А изменения в тренерском штабе не помогут «Трактору» в матче с «Салаватом».