«Авангард» — «Амур»: в состав хозяев вернулись Петров и Галимов

Стали известны составы команд на матч «Авангарда» и хабаровского «Амура» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют клубы в «Твиттере». В состав хозяев вернулись Кирилл Петров и Ансель Галимов. Встреча состоится сегодня, 24 сентября, начало игры — в 19:30 мск.



«Авангард»:



Бобков (Мурыгин);

Медведев — Покка, Широков — Зернов — Михеев;

Емелин — Чудинов, Верстиг — Семёнов — Петров;

Мартынов — Франсон, Кошелев — Фисенко — Галимов;

Бондарев, Тальбо — Деарне — Манукян, Яремчук.



«Амур»:



Кашик (Аликин);

Коларж — Кузьмин, Филиппи — Пьянов — Зогорна;

Воробьёв — Корягин, Горшков — Вяч. Ушенин — Потехин;

Атюшов — Турбин, Берестенников — Железков — Руденков;

Голубев — Кузнецов — Гиздатуллин.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

