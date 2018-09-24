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«Авангард» — «Амур»: в состав хозяев вернулись Петров и Галимов

«Авангард» — «Амур»: в состав хозяев вернулись Петров и Галимов
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы команд на матч «Авангарда» и хабаровского «Амура» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют клубы в «Твиттере». В состав хозяев вернулись Кирилл Петров и Ансель Галимов. Встреча состоится сегодня, 24 сентября, начало игры — в 19:30 мск.

«Авангард»:

Бобков (Мурыгин);
Медведев — Покка, Широков — Зернов — Михеев;
Емелин — Чудинов, Верстиг — Семёнов — Петров;
Мартынов — Франсон, Кошелев — Фисенко — Галимов;
Бондарев, Тальбо — Деарне — Манукян, Яремчук.

«Амур»:

Кашик (Аликин);
Коларж — Кузьмин, Филиппи — Пьянов — Зогорна;
Воробьёв — Корягин, Горшков — Вяч. Ушенин — Потехин;
Атюшов — Турбин, Берестенников — Железков — Руденков;
Голубев — Кузнецов — Гиздатуллин.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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