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«Авангард» — «Амур»: символическое вбрасывание провёл известный футболист Сычёв

«Авангард» — «Амур»: символическое вбрасывание провёл известный футболист Сычёв
Хоккей / КХЛ

В матче «Авангарда» и хабаровского «Амура» в Балашихе участие в церемонии стартового вбрасывания принял известный футболист Дмитрий Сычёв.

Сейчас 34-летний Сычёв выступает в клубе ПФЛ «Казанка». Ранее игрок выступал за московские «Спартак» и «Локомотив», французский «Марсель Олимпик», нижегородскую «Волгу» и казахстанский «Окжетпес». Сычёв — бронзовый призёр чемпионата Европы-2008 в составе сборной России.

Напомним, «Авангард» вышел на матч в следующем составе:

Бобков (Мурыгин);
Медведев — Покка, Широков — Зернов — Михеев;
Емелин — Чудинов, Верстиг — Семёнов — Петров;
Мартынов — Франсон, Кошелев — Фисенко — Галимов;
Бондарев, Тальбо — Деарне — Манукян, Яремчук.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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