«Авангард» — «Амур»: символическое вбрасывание провёл известный футболист Сычёв

В матче «Авангарда» и хабаровского «Амура» в Балашихе участие в церемонии стартового вбрасывания принял известный футболист Дмитрий Сычёв.



Сейчас 34-летний Сычёв выступает в клубе ПФЛ «Казанка». Ранее игрок выступал за московские «Спартак» и «Локомотив», французский «Марсель Олимпик», нижегородскую «Волгу» и казахстанский «Окжетпес». Сычёв — бронзовый призёр чемпионата Европы-2008 в составе сборной России.



Напомним, «Авангард» вышел на матч в следующем составе:



Бобков (Мурыгин);

Медведев — Покка, Широков — Зернов — Михеев;

Емелин — Чудинов, Верстиг — Семёнов — Петров;

Мартынов — Франсон, Кошелев — Фисенко — Галимов;

Бондарев, Тальбо — Деарне — Манукян, Яремчук.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

