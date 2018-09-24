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Цулыгин — о шайбах в меньшинстве: ребята не выключились, доиграли до конца

Цулыгин — о шайбах в меньшинстве: ребята не выключились, доиграли до конца
Хоккей / КХЛ

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги выигранного матча с челябинским «Трактором» (5:0).

«Это была хорошая, добротная игра. Очень приятно, что победа была командной, все вместе вышли, дружно отыграли и победили. Спасибо ребятам за это. Спасибо болельщикам, которые нас поддерживали здесь, это тоже очень приятно.

Две шайбы в меньшинстве? Два момента, в которых ребята доиграли до конца, не выключились», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Денис Киселёв.

Посмотреть видео заброшенной шайбы Александра Кадейкина также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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