Рубцов: выбор в первом раунде накладывает ожидания, нужно доказывать статус

Нападающий системы «Филадельфии Флаейрз» Герман Рубцов рассказал, какую ответственность накладывает на молодого игрока выбор в первом раунде драфта.



«Когда меня выбрали в первом раунде два года назад, я еще не особо понимал, что это такое и какие ожидания это накладывает. В том году всё как-то навалилось. Потом приехал сюда, привык немного и понял, что нужно доказывать свой статус, что все это не просто так. Стараюсь.



Игра в НХЛ? Конечно, очень бы этого хотелось. Хочется доказать, что могу играть во взрослый хоккей, уже наигрался в юниорских лигах. Что клуб не просто так выбрал меня в первом раунде. Буду стараться», — приводит слова Рубцова официальный сайт Национальной хоккейной лиги.