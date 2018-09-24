Скабелка: Бойд очень интересен «Барысу», но сейчас он игрок «Динамо»

Главный тренер астанинского «Барыса» Андрей Скабелка после победы в матче с московским «Динамо» (3:2 ОТ) рассказал об интересе к нападающему бело-голубых Дастину Бойду.

Форварда планируют выставить на драфт отказов.



«Интересен ли нам Бойд? Конечно, очень интересен. Сильный игрок, мы бы не отказались видеть его в своих рядах. Разговаривали ли мы уже с ним? Он игрок «Динамо». Как мы можем с ним общаться?» — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



В прошлом сезоне 32-летний хоккеист принял участие в 48 матчах регулярного чемпионата, сумев записать в актив 19 (8+11) баллов при показателе полезности "-3" и четырёх минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на льду около 13 с половиной минут за игру.



Ранее хоккеист шесть сезонов защищал цвета астанинского «Барыса» и был одним из лидеров клуба.