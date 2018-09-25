«Филадельфия» уступила «Бостону», у Воробьёва «-2»

За океаном продолжаются предсезонные матчи НХЛ.

«Филедельфия Флайерз» в родных стенах уступил «Бостон Брюинз» — 3:4. «Лётчики» проигрывали 0:4, отыграли три шайбы, но сравнять счёт не смогли. Забитыми шайбами в их составе отметились Клод Жиру, Трэвис Конекны и Дэйл Уайз. Защитник Иван Проворов провёл на площадке 19 минут 56 секунд, за которые отметился шестью бросками в створ ворот. На счету форварда Михаила Воробьёва 16 минут 39 секунд и показатель полезности «-2».

В составе «Бостона» голами отметились Ли Стемпняк, Петер Цегларик, Брэндон Карло и Крис Вагнер.

НХЛ. Предсезонные матчи

«Филадельфия» — «Бостон» — 3:4 (0:2, 0:1, 3:1).