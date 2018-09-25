«Монреаль» крупно обыграл «Торонто», на счету Валиева голевая передача

За океаном продолжаются предсезонные матчи НХЛ.

«Монреаль Канадиенс» одержал гостевую победу над «Торонто Мэйпл Лифс» — 5:1. Дублями отметились Арттури Лехконен и Ксавье Уэлле, ещё одна шайба на счету Шарля Юдона. Российский нападающий Никита Щербак провёл на льду 15 минут 27 секунд и два раза бросил в створ. Защитник Ринат Валиев отметился голевой передачей и двумя бросками в створ ворот – он сыграл 18 минут 46 секунд.

Единственный гол «Торонто» на счету Каспери Капанена. Никита Зайцев и Игорь Ожиганов участия во встрече не принимали.

НХЛ. Предсезонные матчи

«Торонто» — «Монреаль» — 1:5 (0:2, 1:3, 0:0).