Обладатель Кубка Стэнли Брайан Джионта завершил карьеру

Форвард Брайан Джионта, который провёл в Национальной хоккейной лиге 16 сезонов, принял решение завершить карьеру. 39-летний американец вскоре присоединится к «Баффало Сэйбрз», одному из своих бывших клубов, в новой роли.

«Сегодня я объявляю о завершении карьеры. С нетерпением жду возможности проводить больше времени с семьёй, а также сыграть небольшую роль в деятельности «Баффало», — цитирует Джионту официальный сайт НХЛ.

Джионта выступал за «Нью-Джерси Дэвилз», в составе которого выиграл Кубок Стэнли в 2003 году, а также «Монреаль Канадиенс», «Баффало» и «Бостон Брюинз». В «Канадиенс» и «Сэйбрз» был капитаном команды.

Всего в НХЛ Брайан провёл 1026 матчей, в которых набрал 595 (291+304) очков. В 113 матчах плей-офф забросил 32 шайбы и сделал 36 результативных передач. В составе сборной США Джионта принял участие в двух Олимпиадах (2006 и 2018), а также в трёх чемпионатах мира.